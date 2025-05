A Ca' Foscari uno sportello per le dipendenze in collaborazione con l' Ulss 3

All'Università Ca' Foscari di Venezia, nasce un nuovo sportello per le dipendenze, realizzato in collaborazione con l'ULSS 3. Questo spazio offre supporto, ascolto e consulenza specialistica su droghe e comportamenti legati alle dipendenze, rivolgendosi a studenti e studentesse in cerca di aiuto e orientamento.

