A Ca’ Farsetti l' incontro del comitato per la ristorazione scolastica del Comune

Mercoledì si è tenuto il primo incontro del comitato tecnico permanente per la ristorazione scolastica del comune, presso Ca' Farsetti. L'assessore Laura Besio, insieme ai rappresentanti di Ames, dell'Ulss 3 Serenissima e ai diversi comitati mensa, ha avviato un confronto sui temi fondamentali per garantire un servizio di refezione adeguato nelle scuole.

