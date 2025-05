A Bruxelles la libertà di stampa vale solo se sei di sinistra | bavaglio per Cerno porte aperte a Ranucci e Cancellato

A Bruxelles, la libertà di stampa sembra riservata esclusivamente a chi si schiera a sinistra. Il caso di Cerno, bloccato nel suo racconto, contrasta con l'apertura verso Ranucci. Questo doppio standard evidenzia come solo alcune storie, anche quelle riguardanti donne e comunità Lgbt, siano considerate meritevoli di attenzione in un dibattito che dovrebbe essere inclusivo.

A Bruxelles funziona così: se sei di sinistra, puoi parlare di stato di diritto e libertà di stampa. Se non lo sei no, anche se la tua storia e il tuo lavoro riguardano categorie attenzionate come sensibili come le donne e la comunità Lgbt. A dimostrarlo è quanto avvenuto in occasione della prima riunione del gruppo di monitoraggio della commissione Libe (Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni), sullo stato di diritto e libertà di stampa in Italia. FdI aveva invitato in audizione il direttore del Tempo, Tommaso Cerno, la giornalista Manuela Biancospino dell’associazione Giornaliste italiane, e il portavoce di ProVita&Famiglia, Jacopo Coghe. Tutti e tre più che qualificati a parlare del tema. Le loro audizioni, però, sono state rifiutate. Nessun problema, invece, per quelle del conduttore di Report Sigfrido Ranucci e del direttore di Fanpage Francesco Cancellato. 🔗Leggi su Secoloditalia.it