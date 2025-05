A Bergamo il centro di Arpa che valuta il rischio chimico delle ‘molestie olfattive’

A Bergamo, il Centro Regionale di Olfattometria e Aeriformi di Arpa Lombardia, guidato da Fabio Calvisi, si distingue per la valutazione del rischio chimico legato alle molestie olfattive. Un team di otto specialisti, supportato da annusatori esperti e tecnologie all'avanguardia, lavora per garantire la qualità dell'aria e il benessere della comunità.

Bergamo. Una struttura unica nel suo genere. Si tratta del centro regionale Olfattometria e Aeriformi di Bergamo di Arpa Lombardia. Guidato da Fabio Calvisi, il team composto da 8 specialisti, affiancato da un gruppo selezionato di 'annusatori' e con l'ausilio di tecnologie avanzate, lavora per rispondere a una delle segnalazioni più frequenti da parte dei cittadini: le molestie olfattive. Nel 2024 il 14% delle richieste raccolte dall'Ufficio relazioni con il pubblico di Arpa Lombardia ha riguardato proprio questo tema, secondo solo al rumore, che rappresenta il 18% dei casi. "I tecnici dei dipartimenti territoriali prelevano campioni d'aria – spiega Calvisi -. In tempi stretti (massimo 30 ore, ndr) il Centro valuta il rischio chimico con la strumentazione analitica. Se non vengono rilevate sostanze pericolose, il campione viene 'annusato' dal panel, un gruppo di sei persone opportunamente selezionato che rappresenta statisticamente la popolazione.