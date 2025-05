A 15 anni uccide un' anziana amica di famiglia e poi confessa alla madre

Un tragico episodio ha scosso Milano, dove un ragazzo di 15 anni ha confessato di aver ucciso un’amica di famiglia di 82 anni. L'omicidio è avvenuto nell'appartamento dell'anziana nel quartiere Morivone, e il giovane ha rivelato la sua azione alla madre subito dopo essere tornato a casa. Un gesto incomprensibile che lascia senza parole.

AGI - Un ragazzo di 15 anni avrebbe ucciso un'amica di famiglia di 82 anni nell'appartamento dell'anziana in via Bernardino Verro, quartiere Morivone, a Milano. È stato l'adolescente a confessare alla madre quanto aveva appena commesso dopo essere rientrato a casa. Il quindicenne, per una discussione di cui non sono ancora noti i contorni, ha prima cercato di strangolare la donna e poi l'ha colpita alla testa con una lampada. L'adolescente di origini domenicane e la madre avevano abitato nel recente passato nello stesso stabile dell'anziana con cui avevano un rapporto di amicizia. Il ragazzo, incensurato, è stato preso in consegna dagli agenti della squadra Volante della polizia. La sua posizione è al vaglio del pm di turno dei minorenni di Milano. In corso i rilievi della Scientifica sul luogo del delitto. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - A 15 anni uccide un'anziana amica di famiglia e poi confessa alla madre

