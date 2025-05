70 anni fa il patto di Varsavia | cos’è era e quando si è infranto

Nel 2025 si celebrano i 70 anni dalla firma del Patto di Varsavia, un’alleanza militare che ha inciso profondamente sulla storia del XX secolo. Firmato il 14 maggio 1955, rappresentò la risposta dell’Unione Sovietica alla NATO e divenne un pilastro fondamentale della Guerra Fredda. Questo articolo esplora la sua origine, il suo sviluppo e il suo crollo.

Nel 2025 si celebrano i 70 anni dalla firma del Patto di Varsavia, un’alleanza militare che segnò profondamente la storia del XX secolo. Firmato il 14 maggio 1955, il Patto fu una risposta strategica dell’Unione Sovietica alla NATO e un pilastro della Guerra Fredda. Questo articolo ricostruisce la genesi, il funzionamento e la dissoluzione del Patto, basandosi su fonti storiche autorevoli, e offre un’analisi aggiornata che contestualizza il suo ruolo nella storia contemporanea. Il Patto di Varsavia, ufficialmente denominato “Trattato di Amicizia, Cooperazione e Mutua Assistenza”, fu siglato a Varsavia, in Polonia, da otto paesi: Unione Sovietica, Polonia, Germania Est, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Albania. La sua creazione avvenne in un contesto di crescenti tensioni globali, noto come Guerra Fredda, caratterizzato dal confronto ideologico e militare tra il blocco occidentale, guidato dagli Stati Uniti, e il blocco orientale, dominato dall’U. 🔗Leggi su Cultweb.it