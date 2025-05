50 Cent il Legacy Tour arriva in Europa questa estate | le date

50 Cent annuncia il suo atteso "Legacy Tour" in Europa questa estate! Il rapper di fama mondiale porterà la sua musica in diverse città, partendo da Francoforte l'8 giugno e attraversando paesi come Inghilterra, Marocco, Scozia, Svizzera e Francia. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile con il re della G-Unit!

50 Cent: il tour del rapper è pronto a sbarcare nel vecchio continente la prossima estate, quando il boss della G-Unit si dirigerà in Europa con una tappa in Nord Africa. Il tour prenderà il via da Francoforte l’8 giugno e farà tappa in Inghilterra, Marocco, Londra, Scozia, Svizzera, Parigi, Danimarca e si concluderà a Varsavia il 10 agosto. Sarà un tour speciale per la voce di In Da Club, che festeggerà i suoi 50 anni sul palco con un concerto a Dublino il prossimo 6 luglio. “Il Legacy Tour è arrivato. Quest’estate toccherò l’Europa per celebrare la musica, i momenti e il mio 50° compleanno. Sapete che sarà pazzesco! Prendete subito i biglietti”, ha annunciato Curtis Jackson su Instagram. I biglietti sono attualmente disponibili sul sito web dell’artista- Il post è accompagnato da un trailer cinematografico nel quale 50 Cents ripercorre varie performance elettriche della sua carriera ultraventennale, con camei che vanno dalla G-Unit a Eminem e LeBron James. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - 50 Cent, il Legacy Tour arriva in Europa questa estate: le date

