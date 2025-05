38a giornata di Serie A Simonelli | Contemporaneità? Le partite si giocheranno sabato 24 o domenica 25! Inter e Napoli sono d’accordo

Nella 38a giornata di Serie A, il presidente della Lega, Ezio Simonelli, annuncia che le partite si svolgeranno in contemporanea il 24 o 25 maggio. L'accordo tra Inter e Napoli segna un passo importante per il campionato, creando un finale avvincente. Scopriamo i dettagli di questa decisione cruciale per la stagione calcistica.

38a giornata di Serie A, Simonelli: «Contemporaneità? Le partite si giocheranno sabato 24 o domenica 25! Inter e Napoli sono d’accordo..» Le parole del presidente della Lega Serie A. Cosi Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, sull’ultimo turno di campionato. « Contemporaneità ultima giornata? Al momento abbiamo fatto un consiglio che ha deciso di non cambiare niente. A oggi le partite dell’ultima giornata saranno o sabato 24 o domenica 25. Vediamo come va il prossimo turno, nel caso ci sarà un nuovo consiglio che potrebbe confermare la decisione o cambiare. A oggi, ufficialmente la cosa è stata esaminata e il consiglio ha deciso di mantenerla inalterata. Poi nella vita ci si può ritrovare e mi rimetto a quello che deciderà il Consiglio. Inter e Napoli d’accordo? Inevitabile, è una decisione che spetta al Consiglio. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - 38a giornata di Serie A, Simonelli: «Contemporaneità? Le partite si giocheranno sabato 24 o domenica 25! Inter e Napoli sono d’accordo..»

