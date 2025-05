24esima triennale in mostra anche paradossi e opportunità di milano

La 24esima Triennale di Milano presenta la mostra "Milano. Paradossi e opportunità", che analizza i dati urbani attraverso il SI Lab dell'Università Bocconi. Sei paradossi distintivi emergono nella realtà della città, ognuno accompagnato da un'esplorazione di sfide e potenzialità che caratterizzano il suo sviluppo contemporaneo. Un viaggio visivo nell'essenza milanese.

Milano, 14 mag. (askanews) - Nello spazio di Cuore in Triennale la mostra Milano. Paradossi e opportunità. A partire dall'analisi dei dati urbani condotta dal SI Lab dell'Universita Bocconi, sono stati individuati sei grandi paradossi che oggi segnano Milano. A ciascuno di essi è stato associato un artista selezionato in collaborazione con Black History Months Milano, al quale è stato chiesto di proporne un'interpretazione personale attraverso una propria opera: Leyla Degan, Theophilus Imani, De lio Jasse, Muna Mussie, Jim C. Nedd, Justin Randolph Thompson. Con la curatela di Damiano Gulli e Jermay Michael Gabriel, direttore di Black History Months Milano e la collaborazione scientifica di Alessandra Casarico, Felix Eychmu ller e Chiara Serra di SI Lab Bocconi, il progetto si configura come un grande archivio vivente e relazionale pensato per stimolare una riflessione sul futuro di Milano e sulla necessità di innovarla in modo inclusivo, responsabile e coraggioso. 🔗Leggi su Quotidiano.net