21 anni fa mary e frederik di danimarca andavano a nozze un anniversario che la regina festeggia oggi con un rimpianto

Il 14 maggio 2004, Mary Donaldson, una giovane australiana, diventava la principessa Mary di Danimarca, sposando il principe Frederik. Oggi, a 21 anni dal loro matrimonio, la regina celebra un anniversario significativo, accompagnato da un velo di rimpianto. Un percorso che ha trasformato la sua vita e quella del Paese, scrivendo una nuova pagina nella storia della monarchia danese.

Era il 14 maggio 2004 quando Mary di Danimarca – dovremmo dire, piuttosto, Mary Donaldson – si sposava a Copenhagen con l’allora erede al trono, il principe Frederik. All’epoca era una ragazza australiana praticamente sconosciuta, destinata a entrare nella storia come mai avrebbe potuto immaginare qualche anno prima. Il matrimonio venne celebrato nella Cattedrale di Copenhagen e, proprio oggi, ricorrono i 21 anni da quel giorno. Un anniversario, seppur non a cifra tonda, comunque importante e che diventa l’occasione per ricordare una delle cerimonie più memorabili della famiglia reale. Una vera fiaba. Mary di Danimarca ricorda il giorno del matrimonio. Nel 2022, per celebrare il 50esimo compleanno di Mary, è andato in onda sulla tv danese un documentario intitolato Mary a 50 anni: puoi solo essere te stessa in cui la regina si è confidata con il giornalista Johannes Langkilde su varie questioni fra cui le nozze, appunto. 🔗Leggi su Amica.it