19 edizione della Race for the Cure Bari | sport esami diagnostici gratuiti laboratori ginnastica ritmica e balloon art

Arriva la diciannovesima edizione della Race for the Cure di Bari, un evento imperdibile dedicato a sport, salute e benessere. Organizzato dal comitato Puglia della Susan G. Komen, si svolgerà dal 18 maggio in piazza Libertà, offrendo esami diagnostici gratuiti, laboratori di ginnastica ritmica e balloon art per tutti. Un'occasione per divertirsi e sensibilizzare!

Arriva la diciannovesima edizione della Race for the Cure di Bari, la tre giorni di sport, salute e benessere organizzata dal comitato Puglia della Susan G. Komen che si terrà domenica 18 maggio in piazza Libertà. Per il secondo anno consecutivo alla passeggiata non competitiva di 2 km e. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - 19° edizione della Race for the Cure Bari: sport, esami diagnostici gratuiti, laboratori, ginnastica ritmica e balloon art

DOMENICA 18 MAGGIO LA 19° EDIZIONE DELLA RACE FOR THE CURE BARI

Scrive ilikepuglia.it: È stata presentata questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo di Città, la diciannovesima edizione della Race for the Cure di Bari, la tre giorni di sport, salute e benessere organizzata dal com ...

A Bari torna la Race for the Cure, la corsa che accende la luce sui tumori femminili

Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it: Tre percorsi per la 19esima edizione della manifestazione presentata con il fondatore della Susan G. Komen Italia, Riccardo Masetti ...

A Bari torna la Race for the Cure, la corsa fra sport e salute. Si corre domenica 18 maggio

Segnala trmtv.it: Bari è pronta ad accogliere al 19esima edizione della Race for the Cure che si correrà a Bari domenica 18 maggio. La grande manifestazione arriva nel capoluogo pugliese dopo il grande successo di Roma ...

