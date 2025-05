15enne va a trovare amica della madre e la uccide brutalmente | orrore puro

Un tragico evento ha sconvolto un tranquillo pomeriggio di quartiere, quando un ragazzo di 15 anni ha brutalmente ucciso l'anziana vicina di casa, Emma Teresa Meneghetti, di 82 anni. La vittima, benvoluta nella comunità, è stata colpita da un gesto di inaudita violenza che ha lasciato tutti sotto shock, gettando un'ombra di orrore su una realtà finora tranquilla.

Un tranquillo pomeriggio di quartiere è stato squarciato da un gesto di inaudita violenza: poco dopo le 16, un ragazzo di 15 anni residente nello stesso condominio della vittima, ha ucciso l’anziana vicina di casa, la signora Emma Teresa Meneghetti, 82 anni, con la quale la sua famiglia – e in particolare sua madre – intratteneva da anni un rapporto di amicizia. Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato, il giovane si è presentato nell’appartamento della signora Meneghetti sostenendo di volerle fare visita. Tra i due, però, sarebbe scoppiata una lite per motivi del tutto futili, degenerata in un’aggressione brutale: il 15enne avrebbe prima strozzato la donna e infine sferrato un colpo con una lampada alla tempia, lasciandola esanime sul pavimento. La dinamica violentissima. L’omicidio è emerso quando il ragazzo, sconvolto, è rientrato nel suo alloggio e ha confidato alla madre l’accaduto. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - 15enne va a trovare amica della madre e la uccide brutalmente: orrore puro

