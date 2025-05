14 maggio Morricone 10 anni dopo | Firenze ricorda il mitico concerto del 2005

Firenze celebra il decennale del leggendario concerto di Ennio Morricone, tenutosi il 14 maggio 2005 al Mandela Forum. Un evento straordinario che ha visto il maestro dirigere oltre 200 musicisti, tra cui l’Orchestra Nuova Roma Sinfonietta e il Coro Lirico Sinfonico Romano, lasciando un'impronta indelebile nel cuore della città.

Firenze, 14 maggio 2025 – Esattamente dieci anni fa, il 14 maggio del 2005, Ennio Morricone calcava per la prima volta le scene fiorentine: un concerto-kolossal al Mandela Forum – nelle vesti di direttore, insieme a 200 musicisti: l’Orchestra Nuova Roma Sinfonietta e il Coro Lirico Sinfonico Romano - che per intensità, interpretazione e repertorio ha lasciato un segno nella memoria collettiva. Esattamente venti anni dopo, oggi Firenze ricorderà l’evento e renderà omaggio al grande compositore e direttore scomparso, con una doppia proiezione del docu-film “Ennio” di Giuseppe Tornatore (ore 17,30 e 20,30) allo Spazio Alfieri di Firenze. La proiezione delle ore 20,30 sarà introdotta da Alessandro De Rosa, biografo e assistente del Maestro Ennio Morricone. Miglior documentario ai David di Donatello nel 2022, “Ennio” è il ritratto a tutto tondo del compositore di colonne sonore più popolare e prolifico del XX secolo, vincitore di due Premi Oscar e di altri prestigiosi riconoscimenti. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 14 maggio, Morricone 10 anni dopo: Firenze ricorda il mitico concerto del 2005

