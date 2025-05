105 Summer Festival 2025 | un’esplosione di musica e spettacolo

Preparati a un'estate indimenticabile con il 105 Summer Festival 2025! Cinque città italiane si trasformeranno in palcoscenici vibranti per una serie di concerti gratuiti. Grandi artisti e talenti emergenti si esibiranno in serate uniche, promettendo un'esplosione di musica e spettacolo che scalderà i cuori e illuminerà le notti di luglio. Non perdere questa straordinaria esperienza!

105 Summer Festival 2025: un'esplosione di musica e spettacolo. Cinque città italiane si preparano a vivere concerti gratuiti, artisti di punta e nuove promesse della musica. Il 105 Summer Festival 2025 accende l'estate con cinque serate uniche in altrettante città italiane, offrendo uno spettacolo ricco di musica e gratuito. L'evento, promosso da Radio 105, parte il 6 giugno da Baia Domizia, precisamente all' Arena dei Pini, per poi raggiungere Venezia il 13 giugno nel suggestivo Parco San Giuliano, Genova il 20 giugno nella storica Piazza della Vittoria, Golfo Aranci il 27 giugno in Piazza Francesco Cossiga, e infine Comacchio – Porto Garibaldi il 4 luglio presso l' Area Park di Via Sicilia. L'ambizione dell'edizione 2025 è chiara: trasformare l'estate italiana in un'esperienza musicale unica, senza biglietti né barriere.

