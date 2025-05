1-0 al Milan il Bologna vince la Coppa Italia

Il Bologna trionfa nella Coppa Italia 2024-2025, tornando a conquistare il prestigioso trofeo dopo 51 anni. Nella finale allo stadio Olimpico di Roma, la squadra di Vincenzo Italiano supera il Milan con un gol di Ndoye all'8' del secondo tempo, regalando ai tifosi una vittoria storica che rimarrà nel cuore.

Il Bologna ha conquistato la Coppa Italia 2024-2025 51 anni dopo l'ultima volta. Nella finale giocata allo stadio Olimpico di Roma la squadra allenata da Vincenzo Italiano ha battuto il Milan 1-0. Autore del gol partita Ndoye, a segno all'8' del secondo tempo. Conceiçao inserisce tutti i suoi uomini offensivi ma il Milan non trova il pari. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 1-0 al Milan, il Bologna vince la Coppa Italia

Cosa riportano altre fonti

Il Bologna vince la Coppa Italia! Milan battuto 1-0 in finale con goal di Ndoye

Lo riporta msn.com: Grazie a un goal di Dan Ndoye, il Bologna vince la Coppa Italia battendo 1-0 il Milan in finale allo Stadio Olimpico di Roma. Grazie a ...

Il Bologna vince la Coppa Italia dopo 51 anni: Milan sconfitto 1-0 in finale, la decide Ndoye

Riporta eurosport.it: COPPA ITALIA - Il Bologna fa tre su tre e dopo i titoli nel 1970 e 1974, i felsinei vincono la terza Coppa Italia della loro storia. A decidere la finale Ndoye ...

Milan-Bologna 0-1 al 53': chi vince stasera alza la Coppa Italia e va in Europa League

Segnala msn.com: Mila-Bologna 0-1 al 53' con Ndoye Azione collettiva del Bologna con palla che arriva a Ndoye che si accentra e poi conclude battendo Maignan Milan-Bologna 0-0 dopo i primi 45’ La prima metà gara all’O ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo a Bologna: rinviata Bologna-Milan per allerta meteo

La partita Bologna-Milan, valida per la nona giornata di Serie A e originariamente programmata per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18:00 presso lo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a causa del maltempo.