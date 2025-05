? FIFA CLUB WORLD CUP 2025 | Inter e Juve! ? | Mediaset - Ogni Giorno la Partita Migliore

Il countdown è ufficialmente iniziato per il FIFA Club World Cup 2025! Nella notte del 15 giugno, l'Hard Rock Stadium di Miami accoglierà la sfida tra Inter Miami e Al Ahly, segnando l'inizio di un evento globale. Mediaset garantirà ogni giorno la migliore copertura delle partite, assicurando agli appassionati momenti di grande emozione calcistica!

? Il countdown è ufficialmente partito: nella notte italiana del 15 giugno prende il via il nuovo Mondiale per Club 2025! Ad aprire le danze all'Hard Rock Stadium di Miami sarà la super sfida tra Inter Miami e Al Ahly, con calcio d'inizio fissato alle 2:00 italiane. Un evento globale che promette spettacolo e grandi emozioni, con 63 partite totali e un cast stellare di cl.

Cosa riportano altre fonti

La Juve su X fa il conto alla rovescia: "Un mese al Mondiale per Club"

Scrive tuttojuve.com: Sabato 14 giugno verrà inaugurato il Mondiale per Club che durerà fino al 13 luglio e vedrà la Juventus tra le squadre protagoniste. Il club bianconero, ...

Visa scende in campo per il Club World Cup con FIFA

Come scrive businesscommunity.it: Visa rafforza il suo legame con la FIFA diventando uno sponsor di alto livello per la prossima Club World Cup. Il torneo si terrà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. L'azienda, già partner d ...

UFFICIALE – Fifa, approvato montepremi mostruoso per Mondiale per Club: 1 miliardo che…

Lo riporta fcinter1908.it: Il Consiglio della Fifa ha approvato un montepremi senza precedenti per la Fifa Club World Cup 2025, meglio noto come Mondiale per Club, annunciando un montepremi di 1 miliardo di dollari per la ...

Calciomercato Serie A: finestra straordinaria prima del Mondiale per Club 2025

La FIFA ha introdotto una nuova finestra di calciomercato per la Serie A, prevista dall'1 al 10 giugno 2025, in vista del Mondiale per Club che si terrà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025.