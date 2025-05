Zverev furioso a Roma | “Non so cosa abbiano fatto è tutto molto strano” Ha già trovato un rimedio

Alexander Zverev, campione in carica, si è mostrato furioso durante gli Internazionali d'Italia, esprimendo dubbi sulle palline utilizzate: "Non so cosa abbiano fatto, è tutto molto strano." Il tennista tedesco ha già identificato un rimedio per affrontare la situazione, lamentando che le palline di quest'edizione sono molto più lente rispetto al passato.

