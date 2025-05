Zuppi | Sicurezza sul lavoro non un lusso ma un dovere Ogni morto è una sconfitta per la società

Il cardinale Matteo Zuppi apre il convegno ‘Sicurezza sul lavoro: insieme con responsabilità’ sottolineando l'importanza vitale della dignità nel lavoro. Ribadisce che la sicurezza non è un lusso, ma un dovere collettivo, e ogni incidente mortale rappresenta una sconfitta per la società. Un tema cruciale, che richiede un impegno condiviso e costante.

Bologna, 13 maggio 2025 – “Il lavoro è dignità”. Apre in questo modo Matteo Zuppi, cardinale e arcivescovo di Bologna oltre che presidente della Cei, il suo intervento al convegno ‘Sicurezza sul lavoro: insieme con responsabilità’, all’interno della facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna.Ritornato in città, “dove ha ritrovato tanto affetto ”, Zuppi si è prima intrattenuto con gli studenti fuori dall’Aula Magna e ha poi ascoltato gli interventi che lo hanno preceduto e seguito: “La Sicurezza sul lavoro non è un lusso, è un dovere ed è parte integrante della cura delle persone – sottolinea Zuppi, citando l’enciclica ‘Fratelli Tutti’ di Papa Francesco – Ognimorto sul lavoro è una sconfitta per l’intera società”.Zuppi su BergoglioIl cardinale, da sempre attento a questi temi, ha poi alzato la voce: “La retorica fatta di fronte a tutti questi morti sul lavoro è fastidiosa. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it