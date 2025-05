Ztl fascia verde Gualtieri contro la Regione | Ci costringono a vietare la circolazione delle auto

La nuova Ztl fascia verde di Roberto Gualtieri ha scatenato polemiche, spingendo il sindaco di Roma a incolpare la Regione Lazio per la necessità di limitare la circolazione delle auto. Un'inversione di ruoli inaspettata, che evidenzia le tensioni tra le istituzioni nella gestione della mobilità e della sostenibilità nella capitale.

Roberto Gualtieri ha preso la palla al balzo. Consapevole di quanto potrebbe essere impopolare l’avvio della nuova Ztl fasciaverde, il sindaco di Roma ha deciso di puntare il dito contro la Regione Lazio con un impensabile, fino a qualche mese fa, inversione dei ruoli. Prima, infatti, erano i. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ztl fascia verde, Gualtieri contro la Regione: "Ci costringono a vietare la circolazione delle auto"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ztl Fascia verde addio. Ecco l' "aiutino" di Rocca al sindaco Gualtieri - Roberto Gualtieri, ben consapevole dell’impatto negativo che la Ztl Fascia verde avrebbe avuto sulla campagna elettorale delle prossime comunali. Anche in quest’occasione il governatore ... 🔗iltempo.it

Il bando per spiegare la Ztl fascia verde va verso la sospensione. E Gualtieri introduce un coordinamento unico sulla comunicazione - E Gualtieri introduce un coordinamento unico sulla comunicazione In arrivo una direttiva per creare una cabina di regia per armonizzare la comunicazione di assessorati e municipalizzate. 🔗romatoday.it

ZTL Roma | Blocco auto benzina e diesel: Gualtieri firma nuovo provvedimento - A Roma, la Zona a Traffico Limitato (ZTL) Fascia Verde continuerà a rimanere attiva fino al 31 ottobre, come stabilito dalla nuova ordinanza del sindaco. Questa misura, che rientra nei piani di ... 🔗f1-news.eu

Potrebbe interessarti su Zazoom

Domenica ecologica a Roma: blocco del traffico nella Fascia Verde e eventi lungo i Fori Imperiali

Roma ospita domani, 10 novembre 2024, la prima delle cinque domeniche ecologiche previste per la stagione invernale 2024-2025.