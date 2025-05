Ztl alleggerita e mura cittadine riqualificate

A Recanati chi vuole vedere i risultati deve solo aprire gli occhi. Sono passati 300 giorni dall’insediamento del sindaco Emanuele Pepa e della sua giunta e la città ha già cambiato passo. "Invece di polemizzare a vuoto – afferma Roberto Bartomeoli, vice sindaco e assessore ai lavori pubblici – chi oggi attacca dovrebbe spiegare cosa abbia fatto o non fatto nei lunghi anni precedenti, quando i problemi venivano sistematicamente rimandati o ignorati. La Ztl? alleggerita, come promesso. Niente più chiusure incomprensibili nell’arco della giornata: il primo intervento della nuova amministrazione ha riportato logica e accessibilità in centro storico. La viabilità? Semplificata e resa finalmente coerente, a partire da via Calcagni e via Cavour fino alla soluzione (storica) dell’annoso nodo di Porta d’Osimo. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ztl alleggerita e mura cittadine riqualificate"

