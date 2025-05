Zona Rossa Giordani contrario scrive agli arcellani | E' solo propaganda che non farà bene al quartiere

L'amministrazione comunale di Padova, guidata dal sindaco Sergio Giordani, si oppone fermamente all'imposizione della nuova zona rossa. In una lettera diretta agli abitanti dell'Arcella, Giordani sottolinea che si tratta di una decisione a favore della propaganda, destinata a danneggiare ulteriormente il quartiere anziché proteggerlo. La voce dei cittadini si fa sentire in un clima di preoccupazione crescente.

La decisione, anzi l'imposizione, di una nuova ZonaRossa in città non piace all'amministrazione comunale che anzi si dice fortemente contraria a questo provvedimento tanto da spingere il sindaco di Padova, Sergio Giordani, a rivolgersi direttamente ai cittadini del quartiere Arcella per spiegare. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Zona Rossa, Giordani contrario scrive agli arcellani: «E' solo propaganda che non farà bene al quartiere»

Ne parlano su altre fonti

Zona rossa all'Arcella dal 19 maggio (e per tutta l'estate), le strade interessate. Giordani: «Scelta imposta dall'alto per fare propaganda» - PADOVA - Da lunedì 19 maggio a Padova torna la zona rossa. Stavolta l'area designata è quella dell'Arcella. Il provvedimento sarà in vigore fino al 15 settembre, ... 🔗ilgazzettino.it

Zona rossa, dopo lo stop le reazioni della politica: tra chi la ritiene una misura efficace e chi uno strumento inadatto - PADOVA - Il mancato rinnovo della zona rossa divide la politica padovana. Ieri (6 maggio) il primo ad accogliere positivamente l’annuncio arrivato è stato il capogruppo di ... 🔗ilgazzettino.it

Zona Rossa, i sindacati da sempre contrari: «Un errore, ora si riparta» - «Il controllo di 19.047 persone e l'adozione di 48 ordini di allontanamento dimostrano che l'impostazione di una "zona rossa" non rappresentava e non rappresenta la soluzione più efficace per affronta ... 🔗padovaoggi.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lockdown Natale e Capodanno : Zona rossa e arancione, ecco i giorni

Stiamo chiudendo le misure definitive che dobbiamo comunicare al Paese al più presto, e che includeranno limitazioni abbastanza significative tra il 24 dicembre e il 6 gennaio.