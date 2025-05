Zona logistica semplificata la Regione | Per partire siamo in attesa delle nomine dei ministeri

La Zona Logistica Semplificata rappresenta un'opportunità cruciale per lo sviluppo economico della regione, con il porto di Ravenna come fulcro. In attesa delle nomine ministeriali, è fondamentale chiarire lo stato di attuazione del progetto, che offre 230 ettari a Forlì per incentivare le attività economiche attraverso agevolazioni fiscali e riduzione della burocrazia.

Fare chiarezza sullo stato di attuazione della Zonalogisticasemplificata, il progetto strategico che ha il proprio cardine nel porto di Ravenna, mentre a Forlì include 230 ettari in cui è possibile sviluppare attività economiche con agevolazioni fiscali e meno burocrazia. Il capogruppo del.

