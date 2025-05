zoë më chi è la cantante della svizzera all eurovision 2025

Zoë Më, la talentuosa cantante svizzera nata a Basilea il 6 ottobre 2000, rappresenterà la Svizzera all'Eurovision 2025. Cresciuta tra Svizzera e Germania, ha trovato la sua voce grazie al supporto della famiglia, diventando un'icona musicale in ascesa. La sua proposta promette di incantare il pubblico europeo con uno stile unico e innovativo.

Zoë Më, il cui vero nome è Zoë Alina Kressler, è nata il 6 ottobre 2000 a Basilea, in Svizzera, sotto il segno della Bilancia. Cresciuta tra Svizzera e Germania, si è trasferita con la famiglia a Friburgo (cantone svizzero) nel 2009. I suoi genitori hanno sostenuto il suo interesse per la musica fin da bambina ed infatti ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni all'età di dieci anni. Negli anni la cantante è riuscita a plasmare il proprio stile musicale fondendo pop poetico e chanson, e spesso combinando il tedesco con il francese costruendo dei ponti tra le culture. Grazie a questa sua capacità ha ricevuto dei riconoscimenti come nel caso del "SRF 3 Best Talent" e del "RTS Artiste Radar" nel 2024.Il suo primo singolo dal titolo "Bärenbrüder" è uscito nel 2018, ricevendo un'accoglienza positiva, mentre il suo album d'esordio, "Momoko", pubblicato nel 2020, ha consolidato la sua posizione sulla scena musicale Svizzera, grazie al successo di brani come "Normal" ed "Aimée".