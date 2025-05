Zitta non ci sto più Uomini e Donne bomba Francesca sui social | il caso dopo la scelta di Gianmarco

Recentemente, Francesca Polizzi, ex corteggiatrice di Gianmarco Steri nel programma Uomini e Donne, ha rivelato un problema personale sui social che ha attirato l'attenzione. Dopo la sua autoeliminazione, la giovane ha condiviso una storia su Instagram, esprimendo le sue frustrazioni e le sfide che ha affrontato, suscitando un acceso dibattito tra i fan.

Recentemente Francesca Polizzi, volto noto di Uomini e Donne, ha raccontato di avere un problema piuttosto importante. L’ex corteggiatrice di Gianmarco Steri, che ricordiamo si è autoeliminata dal programma, ha condiviso una lunga story su Instagram. La donna ha spiegato di essere rimasta a lungo in silenzio, prima di decidersi a raccontare e rendere tutto pubblico.Francesca Polizzi ha rivelato: “Quando la gentilezza viene fraintesa. Ho cercato di restare in silenzio. Di ignorare. Di essere la persona matura che tanti si aspettano. Ho fatto finta di niente, anche quando dentro di me cresceva il disagio. Ma oggi, che dovrebbe essere una giornata da dedicare a chi ci vuole bene, mi trovo ancora a leggere parole d’odio”.Leggi anche: “Perché ho lasciato Uomini e Donne”. Francesca, la confessione dopo il terremoto in tvIl racconto di Francesca Polizzi: “Non voglio più far finta di niente”“E no, non ce la faccio più a tacere – dice ancora Francesca Polizzi – Da mesi subisco attacchi, offese, minacce e vere e proprie diffamazioni da parte di una persona che conosco solo superficialmente. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Chi è Patrizia Trono Over di Uomini e Donne

Chi è Patrizia Trono Over di Uomini e Donne.Patrizia, la nuova dama, nel corso del trono over a Uomini e Donne, nel corso del Trono Over è riuscita a far parlare di sé per il suo aspetto fisico che non lascia indifferenti e per la conoscenza che sta maturando con Alessandro.