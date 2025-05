Zio Rocco a Roma | il re dei cornetti napoletani arriva nel quartiere Salario

...pronta a deliziarsi con i rinomati cornetti napoletani di Zio Rocco. Con ingredienti di alta qualità e una ricetta tradizionale, il nuovo punto vendita promette di regalare ai romani un autentico assaggio della tradizione partenopea. Preparatevi a scoprire dolci irresistibili e un'atmosfera calorosa nel cuore di Roma!

Roma accoglie un nuovo protagonista della pasticceria italiana: Rocco Cannavino, in arte Zio Rocco, ha aperto il suo primo punto vendita nella Capitale. Il nuovo locale si trova in via Alessandria 112, nel cuore del quartiereSalario, ed è il primo al di fuori della Campania. La città eterna è pronta a scoprire la filosofia che ha reso celebre questo pasticcere partenopeo, capace di trasformare i cornetti in vere e proprie esperienze gourmet.Da Zio Rocco – The Italian Baker – Coffee & More, il cornetto non è solo una colazione: è un viaggio sensoriale. Nel nuovo laboratorio Romano saranno disponibili diverse varietà, dal classico sfogliato in stile croissant al soffice cornetto italiano, fino all'inconfondibile cornetto ischitano. Ogni prodotto è personalizzabile grazie a una selezione di dieci creme artigianali, realizzate con materie prime campane d'eccellenza.