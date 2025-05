Zio Rocco a Roma | il re dei cornetti napoletani arriva nel quartiere Salario

Zio Rocco sbarca a Roma! Il maestro dei cornetti napoletani, Rocco Cannavino, ha inaugurato il suo primo punto vendita nel quartiere Salario, in via Alessandria 112. Questa apertura segna un importante passo per la pasticceria italiana, portando un pezzo della tradizione campana nella Capitale, pronta a deliziare i romani con le sue prelibatezze.

Roma accoglie un nuovo protagonista della pasticceria italiana: Rocco Cannavino, in arte Zio Rocco, ha aperto il suo primo punto vendita nella Capitale. Il nuovo locale si trova in via Alessandria 112, nel cuore del quartiere Salario, ed è il primo al di fuori della Campania. La città eterna è pronta a scoprire la filosofia che ha reso celebre questo pasticcere partenopeo, capace di trasformare i cornetti in vere e proprie esperienze gourmet. Da Zio Rocco – The Italian Baker – Coffee & More, il cornetto non è solo una colazione: è un viaggio sensoriale. Nel nuovo laboratorio romano saranno disponibili diverse varietà, dal classico sfogliato in stile croissant al soffice cornetto italiano, fino all’inconfondibile cornetto ischitano. Ogni prodotto è personalizzabile grazie a una selezione di dieci creme artigianali, realizzate con materie prime campane d’eccellenza. 🔗Leggi su Funweek.it