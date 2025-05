Ziferblat chi sono i cantanti dell’Ucraina all’Eurovision 2025

Gli Ziferblat, composto dai fratelli Daniel e Valentyn Leshchynskyi e da Fedir Khodakov, rappresentano l'Ucraina all'Eurovision 2025. Nato nel 2015, il trio ha saputo farsi notare con un sound autentico, culminando nel rilascio del loro primo EP. La loro musica racconta storie profonde e affascinanti, portando un tocco di originalità all'evento musicale europeo.

Gli Ziferblat sono un gruppo formato dai fratelli Daniel Leshchynskyi (voce) e Valentyn Leshchynskyi (chitarra), affiancati da Fedir Khodakov al basso. Il progetto musicale nasce nel 2015, spinto dalla volontà di creare un suono autentico e personale. Due anni dopo, pubblicano il primo EP e iniziano a farsi notare nel panorama musicale. Nel 2019 arrivano sotto i riflettori grazie alla partecipazione alla versione ucraina di X Factor, che li aiuta ad ampliare il pubblico.Negli anni successivi producono diversi singoli e due album in studio, il primo uscito nel 2023 e il secondo nel 2025. Il gruppo ha ricevuto diversi riconoscimenti dalla critica musicale e ha contribuito alla realizzazione della colonna sonora di S.T.A.L.K.E.R. 2: Cuore di Chornobyl, con ben nove brani originali che ne accompagnano l'atmosfera di gioco.

