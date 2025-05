Zero spreco card per gli studenti più meritevoli

Premiare il merito scolastico, investire sui giovani e formare cittadini consapevoli e preparati sulle grandi sfide ambientali del futuro. Con questi obiettivi prende vita il progetto promosso da Zerospreco di Aisa Impianti, in collaborazione con il Comune di Arezzo e il Provveditorato agli Studi, che destina una card del valore di 300 euro ai neodiplomati delle scuole aretine che otterranno un punteggio pari o superiore a 97100 all'esame di Stato del 2025. Il bonus sarà riservato a coloro che, oltre all'ottimo voto, parteciperanno e supereranno un percorso formativo sui temi della tutela ambientale, previsto l'11 e 12 settembre al Campus dell'impianto di San Zeno. I moduli saranno tenuti da docenti universitari e tecnici esperti in discipline come medicina, economia, fisica, chimica e ingegneria.

