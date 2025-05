Zelensky-Trump in Turchia Ma Putin scappa e resta solo

In un clima di tensione geopolitica, l'incontro tra Zelensky e Trump in Turchia si svolge senza la presenza di Putin, che rifiuta un dialogo diretto. I due leader si mostrano pronti a confrontarsi, mentre Kiev attende un'apertura: "Lo aspetto a Kiev", dichiara Zelensky in una telefonata con il Leone XIV.

Lo Zar rifiuta il negoziato diretto a Istanbul. I due leader: "Ci saremo, venga pure lui". Telefonata Volodymyr-Leone XIV: "Lo aspetto a Kiev"

