Zelensky | se Putin non c' ègiù sanzioni

In vista del previsto incontro a Istanbul, Zelensky sottolinea l'importanza di un faccia a faccia esclusivo con Putin, affermando che solo il leader russo può interrompere il conflitto. Nel contesto di un appello all'Unione Europea, la situazione rimane complessa: se Putin dovesse disertare l'incontro, le sanzioni potrebbero non avere effetto.

17.10 A Istanbul il 15 maggio, il presidente Zelensky incontrerà solo l'omologo russo e non altri funzionari di Mosca. Lo ha detto Podolyak, il suo consigliere. "Solo Putin può decidere se continuare o fermare la guerra. Sarebbe inutile"". Zelensky fa appello a Ue. "Se Putin diserterà l'incontro in Turchia ci dovrà essere il pacchetto più forte di sanzioni mai varato.Sarebbe chiaro segnale che non vuole mettere fine alla guerra" Gelo da Mosca, dove il portavoce del Cremlino, Peskov,ha avvertito: "Diremo chi ci va solo quando Putin lo riterrà" 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ucraina : presidente Zelensky è pronto a vedere Putin

Il presidente Zelensky è pronto a incontrare Putin "anche oggi": così il ministro degli Esteri ucraino Kuleba, osservando che negli incontri delle delegazioni di Ucraina e Russia si è posta una serie di questioni che i negoziatori non possono risolvere da soli "Possono sedersi per altre 25 ore al giorno, guardarsi, raccontarsi qualcosa, ma semplicemente non hanno un mandato per risolvere tutti i problemi.