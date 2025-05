Zelensky-Putin il niet dello zar su Istanbul svela il bluff di Mosca Meloni | chiaro chi è per la pace e chi per la guerra

Zelensky e Putin, il recente "niet" del leader russo su Istanbul rivela il bluff di Mosca. Meloni si schiera con chiarezza dalla parte della pace, mentre le azioni di Putin sembrano confermare una drammatica continuazione del conflitto. La verità emerge tra le nebbie della propaganda, svelando chi realmente desidera una soluzione pacifica e chi invece alimenta la guerra.

Ancora una volta, la verità si fa strada tra le nebbie della propaganda, illuminando con cruda chiarezza chi realmente anela alla pace e chi, invece, si ostina a perpetuare la spirale della guerra in Ucraina. Il recente sviluppo diplomatico orchestrato con una mossa audace e spiazzante, ha messo alle corde Vladimir Putin, rivelando al mondo intero la sua riluttanza a un vero negoziato e, al tempo stesso, isolando di fatto Putin che, sottraendosi al tavolo, resta isolato.Zelensky-Putin, lo zar scappa da Istanbul, Trump rilancia: “Io ci sarò”Lo Zar rifiuta il negoziato diretto a Istanbul e sulle trattative cala il gelo: nessuna tregua di 30 giorni in Ucraina, sentenziano da Mosca. Vladimir Putin ha respinto al mittente quello che ha definito un ultimatum «inaccettabile» – lanciato sabato da Kiev dai leader dei Volenterosi e sostenuto da Donald Trump – di un cessate il fuoco di un mese, pena l’inasprimento delle sanzioni. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Zelensky-Putin, il “niet” dello zar su Istanbul svela il bluff di Mosca. Meloni: chiaro chi è per la pace e chi per la guerra

Cosa riportano altre fonti

Zelensky-Putin: a Istanbul (nuova) tappa verso la pace? - Volodymyr Zelensky ha sorpreso tutti con una mossa che, per certi versi, potrebbe essere definita da giocatore d’azzardo. A fronte della proposta (non troppo limpida) di Vladimir Putin di riaprire i n ... 🔗policymakermag.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Chi è Oleg Orlov, Nobel per la Pace condannato in Russia per critica alla guerra

Il biologo e attivista per i diritti civili Oleg Orlov, vincitore del premio Nobel per la Pace, è stato condannato a due anni e mezzo di carcere in Russia.