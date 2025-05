Zelensky | Ho parlato con il Papa l' ho ringraziato per il supporto e invitato in Ucraina

In una recente dichiarazione, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato di aver avuto un'importante conversazione con Papa Francesco. Durante l'incontro, Zelensky ha espresso gratitudine per il supporto del Pontefice e lo ha invitato a visitare l'Ucraina, sottolineando le parole di conforto e speranza rivolte al popolo ucraino.

(Agenzia Vista) KIev, 13 maggio 2025 “Ho avuto una buona conversazione con il Papa oggi, ha detto parole calde e molto importanti sull'Ucraina e il nostro popolo. . L'ho ringraziato per il supporto e l'ho invitato a venire in Ucraina” Così il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Zelensky: Ho parlato con il Papa, l'ho ringraziato per il supporto e invitato in Ucraina

Altre fonti ne stanno dando notizia

Zelensky: Ho parlato con il Papa, l'ho ringraziato per il supporto e invitato in Ucraina - “Ho avuto una buona conversazione con il Papa oggi, ha detto parole calde e molto importanti sull'Ucraina e il nostro popolo. […] L'ho ringraziato per il supporto e l'ho invitato a venire in Ucraina” ... 🔗ilgiornale.it

La telefonata tra Zelensky e Papa Leone. Il presidente ucraino: “L'ho invitato a Kyiv” - Una conversazione “calorosa e davvero significativa”, dice il presidente ucraino: “Abbiamo anche discusso delle migliaia di bambini ucraini deportati dalla Russia. La sua presenza porterebbe vera sper ... 🔗ilfoglio.it

Primo colloquio tra Zelensky e Papa Leone XIV. Il presidente ucraino, "l'ho invitato a Kiev" - AGI - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha riferito su Telegram di aver avuto il suo primo colloquio telefonico con Papa Leone XIV. "Ho parlato con Papa Leone XIV. Questa è stata la nostra pr ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Papà non litigate! Uccide la compagna a Pordenone, il biglietto del figlio di 8 anni

Uno dei figli di Giuseppe Forciniti, l'infermiere 33enne che ha ucciso la sua compagna Aurelia Laurenti??a Roveredo in Piano ( Pordenone), dice in una lettera al padre :"Pap? non litigate.