Zelensky esclude incontri minori a Istanbul e punta su Putin il 15 maggio per pace

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha escluso incontri con funzionari russi a Istanbul, puntando tutto sull'incontro previsto con Vladimir Putin il 15 maggio. La dichiarazione del consigliere Mykhailo Podolyak sottolinea l'importanza di questo vertice per la ricerca di una soluzione pacifica al conflitto in corso, suggerendo un atteggiamento deciso da parte di Kiev.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non prevede altri incontri con funzionari russi, eccetto Vladimir Putin, in occasione della sua visita a Istanbul questa settimana. Quanto dichiarato dal consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak evidenzia come ulteriori colloqui con rappresentanti di grado inferiore non sarebbero produttivi. Delegazione russa a Istanbul Fonti di varie agenzie, tra cui l'agenzia azera .

