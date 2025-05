Zelensky conferma la sua presenza ai colloqui con la Russia in Turchia Possibile anche l’arrivo di Trump

Volodymyr Zelensky ha confermato la sua partecipazione ai colloqui con la Russia in Turchia, dove si potrebbe anche assistere a un incontro con Donald Trump. Le discussioni vertono sulla possibilità di un cessate il fuoco in Ucraina, con appelli a un rapido dialogo tra le parti per avviare una risoluzione del conflitto.

Il Possibile faccia a faccia tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin giovedì in Turchia e la durata dell'eventuale cessate il fuoco in Ucraina hanno tenuto banco in tutti i summit della giornata di ieri. "Invitiamo le parti e incontrarsi il più rapidamente Possibile ed iniziare il cessate il fuoco", ha dichiarato il ministro degli Esteri .

