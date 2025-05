Zelensky ci sta | colloqui anche senza tregua

Il presidente ucraino Zelensky è determinato a proseguire i colloqui, seguendo l'esempio degli Stati Uniti, e si prepara a incontrare Putin in Turchia. Trump esprime ottimismo, mentre Erdogan si offre come mediatore. Tuttavia, il Cremlino avverte: non tollererà ultimatum. La situazione si fa sempre più complessa e tesa.

Il presidente ucraino segue gli Usa: è pronto a parlare con Vladimir Putin in Turchia giovedì in ogni caso. Trump: «Ne usciranno cose buone, potrei andare pure io». Erdogan: «Farò ogni sforzo con lui, mio caro amico». Il Cremlino però si stizzisce: «Non dateci ultimatum». 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Zelensky ci sta: colloqui anche senza tregua

Ucraina - Zelensky: Ogni giorno piovono bombe - abbiamo bisogno di sistemi Patriot

Ogni giorno piovono bombe sulle teste del popolo ucraino. Abbiamo bisogno di almeno sette sistemi Patriot per poter proteggere le nostre città e i nostri centri urbani dagli attacchi aerei e perché la nostra gente possa continuare a vivere normalmente Attualità - "Abbiamo bisogno di almeno sette sistemi Patriot per poter proteggere le nostre città e i nostri centri urbani dagli attacchi aerei e perché la nostra gente possa continuare a vivere normalmente".