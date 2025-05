Zelensky attende Putin in Turchia | Se non viene perde la faccia

Zelensky attende Putin in Turchia, un incontro che potrebbe rivelarsi cruciale nel cammino verso la pace. Se il presidente russo non si presenta, rischia di perdere credibilità. La trattativa tra Mosca e Kiev si configura come una partita di poker, con entrambi i leader che cercano di guadagnare un vantaggio in un conflitto ormai triennale.

Sembra diventata una partita di poker la possibile trattativa tra Mosca e Kiev per porre fine, dopo oltre tre anni, alla sanguinosa guerra in Ucraina. Dopo l’apertura di Vladimir Putin a un dialogo diretto con Volodymyr Zelensky – forse nella convinzione che il leader ucraino non avrebbe mai accettato – quest’ultimo ha rilanciato, dichiarandosi disponibile a un incontro che, se lo zar dovesse accettare, si dovrebbe tenere domani a Istanbul, in Turchia.L’unica precondizione posta da Zelensky, con l’evidente intenzione di “vedere” se Putin stia bluffando o se sia realmente disposto a concludere le ostilità, è che al tavolo delle trattative sia presente lo stesso presidente russo, e non una delegazione di funzionari privi di potere decisionale.Zelensky sfida e mette all’angolo Putin: “O si presenta domani in Turchia, o niente trattative”Una partita a scacchi in cui il presidente della Federazione Russa sembrava deciso a dettare le regole, ma che rischia di trasformarsi in un boomerang nel caso in cui decidesse di non presentarsi al tanto atteso vertice. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Zelensky attende Putin in Turchia: “Se non viene perde la faccia”

Ucraina : presidente Zelensky è pronto a vedere Putin

Il presidente Zelensky è pronto a incontrare Putin "anche oggi": così il ministro degli Esteri ucraino Kuleba, osservando che negli incontri delle delegazioni di Ucraina e Russia si è posta una serie di questioni che i negoziatori non possono risolvere da soli "Possono sedersi per altre 25 ore al giorno, guardarsi, raccontarsi qualcosa, ma semplicemente non hanno un mandato per risolvere tutti i problemi.