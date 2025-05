Zelensky | A Istanbul voglio vedere Putin Il leader russo all’Ue | Pianificano sanzioni? Deficienti

Il 15 maggio Istanbul ospiterà un atteso incontro tra leader mondiali, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che intende confrontarsi direttamente con Vladimir Putin. Mentre l'Unione Europea pianifica sanzioni, cresce l'interesse per come le dinamiche tra i due presidenti influenzeranno il corso della guerra in Ucraina.

Cresce l’attesa per l’incontro previsto il 15 maggio a Istanbul, dove si terrà un nuovo round di colloqui internazionali sulla guerra in Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la sua presenza in Turchia, dichiarando apertamente che intende confrontarsi solo con Vladimir Putin: “La pace dipende da lui. Se non si presenterà, mi aspetto sanzioni forti da parte di Stati Uniti e Unione Europea”, ha detto. Al momento, però, non è prevista la presenza diretta del presidente russo.Secondo indiscrezioni diffuse da diversi media, sarà il ministro degli Esteri Sergej Lavrov, accompagnato dal consigliere presidenziale Yuri Ushakov, a guidare la delegazione russa ai colloqui. Dal Cremlino arriva però una risposta polemica alle pressioni europee: “Pianificanosanzioni che danneggeranno loro stessi, Deficienti”, ha tuonato Putin rivolgendosi agli alleati occidentali. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Zelensky: “A Istanbul voglio vedere Putin”. Il leader russo all’Ue: “Pianificano sanzioni? Deficienti”

