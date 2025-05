Zara non è più fast fashion | il colosso spagnolo riscrive le regole del lusso

Zara sta rivoluzionando il concetto di moda, abbandonando il fast fashion per abbracciare il lusso sostenibile. A dicembre 2023, la campagna di Tim Walker ha suscitato polemiche a livello globale, mettendo in evidenza delicate questioni sociali attraverso immagini provocatorie. Questo incidente ha messo in luce le sfide e le responsabilità di una grande azienda come Inditex.

A dicembre del 2023 ci fu l’incidente planetario della campagna scattata da Tim Walker con le statue spezzate e i cumuli di polvere nella quale, a milioni, videro un disturbante parallelismo con gli attacchi a Gaza, ma fu davvero l’unico errore che Zara e la sua capogruppo, Inditex, 38,6 miliardi di euro di fatturato nel 2024, abbiano commesso in questi ultimi anni. Pochi mesi dopo, infatti, Marta Ortega, figlia del fondatore Amancio, ex-allieva del prestigioso collegio svizzero Aiglon, presidente del colosso di famiglia, ingaggiava Stefano Pilati, ex direttore creativo di Saint Laurent post-Tom Ford, per una prima collezione di pezzi limitati che adesso si trova sul mercato secondario a prezzi da amatore. E da quel momento, mentre i grandi brand imboccavano sicuri la strada suicida dell’aumento dei prezzi per far fronte alla diminuzione delle vendite, Zara si avvicinava alla fascia medio-alta del mercato riportando in Europa e limitrofi la produzione (lo choc pandemico ha insegnato a tanti che la logistica a centomila chilometri dalla sede non è una scelta saggia), alzando la qualità dei materiali, ingaggiando operazioni di sostenibilità che può permettersi e soprattutto adottando la stessa strategia di comunicazione dei marchi provvisti di blasone. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Zara non è più fast fashion: il colosso spagnolo riscrive le regole del lusso

