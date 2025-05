Zappi difende il var | confermato l’errore tecnico sul rigore in Roma-Atalanta

Il presidente dell'AIA, Antonio Zappi, ha difeso con fermezza l'utilizzo del VAR, confermando l'errore tecnico sul rigore nella recente partita Roma-Atalanta. Le dichiarazioni, rilasciate il 13 maggio 2025, evidenziano la volontà di affrontare le critiche del tecnico giallorosso con un approccio rispettoso e costruttivo verso le decisioni arbitrali e la tecnologia nel calcio.

