Zappi Aia | Dispiaciuti per la reazione di Ranieri è Koné che è finito addosso a Pasalic

Il match di ieri tra Atalanta e Roma, conclusosi con una vittoria per la Dea, ha suscitato polemiche per il contatto contestato in area tra Koné e Pasalic. La reazione viscerale di Claudio Ranieri nel post partita ha evidenziato il disappunto per la decisione arbitrale che ha influito sull'esito della gara.

Il match di ieri tra Atalanta e Roma, vinto dalla Dea 2-1, ha scatenato polemiche per il presunto contatto in area di rigore tra Koné e Pasalic, che avrebbe dato poi un calcio di rigore ai giallorossi. Nel post partita e in conferenza stampa, il tecnico Claudio Ranieri non ha contenuto la sua delusione. Oggi è arrivata la risposta del presidente dell’Aia (Associazione arbitri italiani), Antonio Zappi, che conferma la decisione del direttore di gara Sozza.Zappi: «Non c’era il rigore per la Roma, dispiace per la reazione di Ranieri»Le dichiarazioni di Zappi riportate dalla Gazzetta:«Siamo sinceramente Dispiaciuti per le dichiarazioni di Claudio Ranieri in merito all’episodio del rigore inizialmente assegnato per un contatto tra Pasalic e Koné, poi correttamente revocato dal Var. Il designatore Gianluca Rocchi mi ha confermato la bontà della valutazione tecnica che sarà illustrata pubblicamente anche nella prossima puntata di ‘Open Var’: non si trattava di calcio di rigore. 🔗Leggi su Ilnapolista.it