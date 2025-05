Zanetti svela | Lautaro? Finita la partita col Barcellona piangeva ecco che settimana ha dovuto affrontare Poi l’elogio a Yamal

Dopo la vittoria contro il Barcellona, Javier Zanetti rivela un toccante retroscena su Lautaro Martinez, visibilmente emozionato al termine della partita. L’ex capitano dell’Inter racconta anche delle difficoltà affrontate dal suo attaccante e porta un elogio al talento di Yamal, dimostrando l’orgoglio per il percorso della squadra.

Il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, torna sulla vittoria contro il Barcellona e svela un aneddoto su Lautaro MartinezIntervistato da ESPN all'indomani di Inter Barcellona, il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti aveva svelato un retroscena legato al recupero lampo di Lautaro Martinez dall'infortunio, per essere presente alla semifinale di Champions League.IL RECUPERO LAMPO DI Lautaro PER INTER Barcellona – «Lauti ha avuto una settimana terribile, non sapeva se ce l'avrebbe fatta, piangeva quando è Finita la partita. Ha dimostrato un grande cuore, voleva essere lì, c'era e ha fatto un lavoro fantastico. È il nostro capitano, l'impegno che ha dimostrato è encomiabile, come tutto quello che ha trasmesso».SU Yamal – «L'ho visto all'andata e ha una faccia da bambino. Gioca veramente bene, ha un grande futuro.