Zanetti Inter parole da brividi sulla semifinale col Barcellona | ecco come ha reagito al gol di Acerbi E sulla parata di Sommer…

Javier Zanetti, vicepresidente e leggenda dell'Inter, ha condiviso le sue emozioni in merito alla semifinale di Champions League contro il Barcellona. Le sue parole, cariche di passione, hanno esaltato l'importanza del gol di Acerbi e la straordinaria parata di Sommer, mostrando la profondità del suo legame con la squadra e l'incredibile intensità di quel match.

