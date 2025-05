Zalewski Inter conferma meritata! Sarà lui il primo colpo di mercato?

L'Inter si prepara a ufficializzare il primo colpo di mercato, con Zalewski che riceve una conferma meritata. Come riportato dal Corriere dello Sport, il giovane talento potrebbe essere la chiave per affrontare le sfide future. Scopriamo insieme i dettagli di questa intrigante operazione e le motivazioni dietro la scelta della dirigenza.

ZalewskiInter, confermameritata! Sarà lui il primocolpo di mercato? I dettagli del CdSCosi l’edizione odierna del Corriere dello Sport sulla prima conferma del calciomercatoInter.PRIME CONFERME- «Più volte durante la stagione Inzaghi ha cercato risposte convincenti nelle riserve, quando c’era da far riposare i titolari o da rimpiazzarli in caso di infortunio. Zalewski è stato uno di quelli che ha sfruttato al meglio le chance, confermandosi un jolly per entrambe le fasce (che nel gioco del tecnico piacentino rivestono da sempre una capitale importanza) e soprattutto uno dei pochi in grado di saltare l’uomo per fare la differenza negli ultimi venti metri di campo. A questo come detto si è aggiunta la carta dell’impiego da doppio trequartista, riportando il duttile nazionale polacco alle sue origini senza doverlo snaturare. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zalewski Inter, conferma meritata! Sarà lui il primo colpo di mercato?

