Zaini North Face a 2 euro | come difendersi dalla truffa che spopola sui social

La tentazione di acquistare uno zaino North Face a soli due euro è alta, ma dietro a questa offerta imperdibile si cela una truffa che sta prendendo piede sui social. Scopri come difenderti da queste insidie e proteggere il tuo portafoglio dagli inganni che colpiscono gli adolescenti e non solo.

Uno degli Zaini più ambiti dagli adolescenti a soli due euro? E come si fa a non cedere alla tentazione. E così l’esca funziona e la truffa sui social sta Facendo capitolare gli Italiani. spopola da settimane e non viene bloccata. È la truffa degli ZainiNorthFace diffusa con annunci sponsorizzati su Facebook, usando indebitamente il marchio Decathlon. Cliccando non solo non riceverai nessuno zaino, ovviamente, ma rischi anche di avere il conto corrente svuotato.come funziona la truffa degli ZainiNorthFace scontatiL’aspetto è quello dell’offerta da cogliere al volo: ZainiNorthFace venduti a 2 euro, sconti clamorosi firmati in modo truffaldino Decathlon, testimonianze commosse e link da cliccare di corsa “prima che rimuovano tutto”. La tecnica è semplice e ricorda quella delle e-bike e dei pacchi Amazon quasi gratis di qualche tempo fa: circondare il post di una rete di falsa affidabilità. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Zaini North Face a 2 euro: come difendersi dalla truffa che spopola sui social

Altre fonti ne stanno dando notizia

Zaini North Face a 2 euro: come difendersi dalla truffa che spopola sui social - Annunci sponsorizzati su Facebook, marchio Decathlon usato illecitamente e malware. Come riconoscere, quali sono i rischi e come difendersi dalla truffa che promette zaini super scontati ... 🔗panorama.it

La truffa degli zaini scontati a 2 euro spopola su Facebook: ecco come funziona - I prezzi oscillano tra i 50 e i 100 euro ma sui social i truffatori promettono di venderli a due: ecco cosa c'è da sapere sull'ultima truffa online ... 🔗msn.com

La truffa degli zaini a due euro di Decathlon: come funziona - Per cercare di arginare questi tentativi di truffa è essenziale attivare, sul fronte bancario, gli alert per ricevere notifiche istantanee che segnalino e monitorino ogni transazione effettuata sul ... 🔗tg24.sky.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Truffa vaccini : Inchieste in tutta Italia

Una possibile truffa da milioni di euro. Diversi governatori erano sul punto di cascarci, ma all'ultimo minuto Luca Zaia ha ritenuto opportuno divulgare "l'offerta vantaggiosa".