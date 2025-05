Zaia Collina di Libri e Sport Business Forum grandi eventi in Veneto

VENEZIA (ITALPRESS) – Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, annuncia con entusiasmo il lancio di "La Collina dei Libri" e lo Sport Business Forum. Gli eventi, che coinvolgeranno Treviso e Belluno, promettono di attrarre ospiti e vip, sottolineando l'importanza di progredire con iniziative che valorizzano cultura e sport nel territorio veneto.

VENEZIA (ITALPRESS) – "Non si va avanti a scartamento ridotto. Si lavorerà fino all'ultimo giorno. Oggi abbiamo presentato La Collina dei Libri, e c'è anche lo SportBusinessForum in cui a Treviso e Belluno ci saranno tanti ospiti e vip". Così il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia è intervenuto questa mattina a Palazzo Balbi per presentare la terza edizione di 'Una Collina di Libri – Festa Internazionale della Letteratura nelle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene'.

