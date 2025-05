Zaia Candidato regionali Veneto? Non dipende da cosa farò in futuro

Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, chiarisce la sua posizione riguardo alla candidatura per il centrodestra, sottolineando che la sua eventuale nomina a ministro non influirà sul suo impegno attuale. “Non metterei insieme le due cose”, afferma, ribadendo che non è ricandidabile e che non prevede un bis nella sua carriera politica.

VENEZIA (ITALPRESS) – Zaia ministro e Candidato per il Veneto per il centrodestra un rappresentante di Fratelli d’Italia?: “Non metterei insieme le due cose – risponde a una domanda dei giornalisti il presidente della Regione Veneto Luca Zaia -: Io non sono ricandidabile e quindi non c’è bisogno di fare uno scambio di favori. Da un lato c’è la scelta della presidenza della Regione che spetta alle segreterie ed è legittimo che la mia segreteria, quella della Lega, chieda un suo rappresentante. E questa non è lesa maesta’. Dall’altro c’e’ quello che farò io in futuro che non c’entra niente con questo. E questo deve essere chiaro”. Ma Zaia ha già deciso cosa fare? chiedono i cronisti: “Vedo che tanti si occupano del mio futuro – risponde Zaia, sorridendo – ma non ho capito se mi vogliono bene o sono preoccupati. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Zaia “Candidato regionali Veneto? Non dipende da cosa farò in futuro”

Cosa riportano altre fonti

Zaia “Candidato regionali Veneto? Non dipende da cosa farò in futuro” - VENEZIA (ITALPRESS) - Zaia ministro e candidato per il Veneto per il centrodestra un rappresentante di Fratelli d'Italia?: "Non metterei insieme le due cos ... 🔗italpress.com

Luca Zaia ministro se la presidenza della Regione Veneto va a Fratelli d'Italia: «Non sono ricambiabile, non c'è bisogno di fare uno scambio di favori». L'ipotesi - VENEZIA - «Io non sono "ricambiabile", quindi non c'è bisogno di fare uno scambio di favori». Questa la risposta ... 🔗msn.com

Matteo Salvini: a breve vertice tra i leader del centrodestra per decidere il candidato del Veneto - In Fiera a Verona per l’"Automotive dealer Day", il segretario della Lega Matteo Salvini non fissa date: ma a breve - dice - arriverà il tavolo a Roma tra i leader del centrodestra per sbloccare la ... 🔗rainews.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Veneto, Luca Zaia : lockdown non vaccinati sarebbe un errore

“Imporre un confinamento ai non vaccinati sarebbe un errore, ha dei limiti costituzionali oggettivi. Dovremmo investire di più nel dialogo convincendo i tifosi a vaccinarsi.