Zaccagni sicuro | Noi contro l’Inter ci giocheremo tutto per la Champions Ora dobbiamo fare questa cosa

Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha parlato con determinazione riguardo al fondamentale match contro l'Inter, sottolineando l'importanza di giocarsi tutto per la qualificazione in Champions. Durante la presentazione del libro "Diluvio e Delirio", ha espresso il suo appello alla squadra e ai tifosi per affrontare al meglio il rush finale di stagione.

Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sui biancocelesti e sul rush finale di stagione Il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, a fronte della presentazione del libro ‘Diluvio e Delirio’, ha rilasciato qualche dichiarazione a Sky Sport. LE PAROLE – «Giochiamo contro la squadra più forte d’Italia, forse d’Europa. l’Inter scenderà sicuramente in campo per vincere perché . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zaccagni sicuro: «Noi contro l’Inter ci giocheremo tutto per la Champions. Ora dobbiamo fare questa cosa»

