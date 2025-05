Zaccagni sfida l’Inter | Batterli? Bisogna crederci sempre Stiamo mettendo le basi per lo scudetto della Lazio

Mattia Zaccagni, attaccante e capitano della Lazio, lancia un messaggio di fiducia in vista della sfida contro l’Inter. Durante la presentazione del libro “Diluvio e delirio”, Zaccagni sottolinea l'importanza di credere sempre nei propri obiettivi, affermando che stanno costruendo le basi per puntare allo scudetto. La determinazione è alta, e la sfida è aperta!

L'attaccante e capitano dellaLazio, Mattia Zaccagni, lancia la sfida all'Inter in vista del prossimo turno di campionatoIntercettato da alcuni giornalisti a margine della presentazione del libro "Diluvio e delirio, lo scudetto più incredibile di sempre", celebrativo del 25° anniversario del tricolore del club biancoceleste, il capitano dellaLazio, Mattia Zaccagni, ha parlato anche della prossima gara di campionato contro l'Inter. Queste le sue parole riportate da TMW.SE SOGNO DI VINCERE UN GIORNO LO scudetto CON LA Lazio? – «Sarebbe un qualcosa di magico, ai sogni ci si deve sempre credere. Soprattutto Bisogna porsi degli obiettivi. Come diceva Eriksson, Bisognacredercisempre».QUANTO CREDIAMO ALLA CHAMPIONS DOPO L'ULTIMA GIORNATA DI CAMPIONATO? – «E' ancora tutto aperto, la lotta per l'Europa e per la salvezza sono aperte a qualsiasi risultato.

