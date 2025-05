Yuri Urizio ucciso in Darsena a Milano 14 anni all’assassino | “Inaudita violenza e per motivi sconosciuti”

Yuri Urizio, un giovane di soli 14 anni, è stato tragicamente ucciso nella Darsena di Milano, vittima di un'aggressione "inaudita" per motivi ancora sconosciuti. Bilel Cubaa, l'assassino, è stato condannato a 14 anni in primo grado. La brutalità del crimine ha scosso la comunità e sollevato interrogativi su un gesto tanto violento.

Bilel Cubaa è stato condannato lo scorso febbraio in primo grado a 14 anni per l'omicidio di YuriUrizio. Il 30enne lo aveva strangolato in Darsena a Milano nel settembre del 2023. Secondo i giudici della Corte d'Assise, il 30enne lo avrebbe aggredito per un motivo che è rimasto "per sua volontà del tutto oscuro". 🔗Leggi su Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Yuri Urizio ucciso in Darsena a Milano, 14 anni all’assassino: “Inaudita violenza e per motivi sconosciuti” - Bilel Cubaa è stato condannato lo scorso febbraio in primo grado a 14 anni per l’omicidio di Yuri Urizio. Il 30enne lo aveva strangolato in Darsena a Milano nel settembre del 2023. Secondo i giudici ... 🔗fanpage.it

Yuri Urizio strangolato senza motivo, 14 anni all’assassino. “Pena minima adeguata: vita disagiata e abuso di sostanze” - Delitto in Darsena, le motivazioni dei giudici: inaudita violenza, ma aspetti disfunzionali nel suo passato. Il legale della madre: pericoloso precedente sul carattere “perdonista” più che rieducativo ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina: Mosca annuncia la morte del foreign fighter italiano Yuri Previtali, ma lui smentisce

I media russi hanno annunciato l'uccisione di Yuri Previtali, 30enne originario di Palazzago (Bergamo), che combatte da circa due anni nelle fila dell'esercito ucraino.