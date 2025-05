Xylella e agricoltura sostenibile | formazione e workshop al Parco Dune Costiere

Dal 13 al 17 maggio, Ostuni ospiterà una settimana di formazione e workshop dedicati all'agricoltura sostenibile, incentrata sulla Xylella e sulle pratiche innovative. Il Parco naturale regionale delle Dune Costiere diventa un laboratorio internazionale per esplorare nuove frontiere, promuovendo un'agricoltura resiliente grazie al progetto "Susagri". Un'opportunità per agricoltori e professionisti del settore di apprendere e collaborare.

OSTUNI - Il Parco naturale regionale delle DuneCostiere si trasforma in un laboratorio internazionale per l'innovazione agricola sostenibile. Dal 13 al 17 maggio, Ostuni ospiterà una settimana dedicata alle nuove frontiere dell'agricoltura resiliente nell'ambito del progetto "Susagri". 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Xylella e agricoltura sostenibile: formazione e workshop al Parco Dune Costiere

